مقتل 11 شخص في هجوم انتحاري استهدف معبدا للسيخ بكابل وداعش يتبنى الهجوم

قتل 11 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم انتحاري استهدف معبدا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابل، بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن مصدر أمني (لم تسمه) قوله، إن الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 11 آخرين.

وأوضح المصدر نفسه أن "ثلاثة مهاجمين ما يزالون يشتبكون مع قوات الأمن، وتم إصابة واحد منهم".

بدوره، قال نائب البرلمان ناريندار سينغ خاليسا، للصحفيين، إن نحو 150 شخصا كانوا متواجدين داخل المعبد.

وبحسب موقع "سايت إنتليجنس جروب" الذي يتابع مواقع الجماعات المتطرفة على الإنترنت، فإن "وكالة أعماق" الذراع الإعلامي لتنظيم "داعش" أعلنت مسؤولية الأخير عن الهجوم.