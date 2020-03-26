الصين لم تسجل إصابات بكورونا ليومين متتاليين

أعلنت الصين عدم تسجيل اي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال اليومين الأخيرين.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم تسجيل 67 حالة إصابة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأن جميع تلك الحالات كانت قادمة من الخارج.

وتمكنت الصين من التحكم بانتشار الفيروس إلى درجة كبيرة، وبدأت إدارات المدن بتخفيف حالة الطوارئ.

من جانب آخر بدأت الحياة في مدينة ووهان التي تعتبر مصدر الوباء، تعود إلى طبيعتها، بعد أن أعلنت السلطات المحلية عدم تسجيل أي إصابة محلية جديدة فيها.

يذكر أن الصین سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 6 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و277.

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفًا.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.