الشارع الروسي يتساءل هل سيبقى بوتين في الحكم حتى 2036

كشف استطلاع للرأي أجري في روسيا انقسام الشارع الروسي بعد طرح مسودة تغييرات دستورية تفتح الباب أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (67 عاما) لرئاسة البلاد حتى 2036.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز ليفادا الروسي لاستطلاعات الرأي، فإن 48 بالمئة من نواب البرلمان الروسي يدعمون إجراء تغييرات في الدستور، تفتح الباب أمام بوتين الترشح للرئاسة في دورتين انتخابيتين إضافيتين، فيما يعارض 47 بالمئة من النواب هذه التغييرات.

وجاء في السؤال الموجه للشعب الروسي من الاستطلاع "هل تودون رؤية بوتين في الرئاسة بعد 2024؟" أجاب 47 من المشاركين بـ"نعم" فيما أجاب 40 بالمئة بـ "لا" واعتبر 14 بالمئة بأن الجواب على السؤال "صعب".

وفي 14 مارس/آذار الجاري وقع بوتين على مشروع تعديل دستوري، يصفر "عدّاد" الولايات الرئاسية؛ ما يتيح له الترشح لولايتين إضافيتين مدة كل واحدة 6 سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024. التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان.

وحسب الدستور الحالي، لا يحق للرئيس الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي؛ ما يعني أن بوتين لا يحق له الترشح بعد انتهاء ولايته الحالية.



وسيتم إرسال المشروع إلى المحكمة الدستورية. وفي حال وافقت عليه سيدعو بوتين إلى استفتاء شعبي في 22 أبريل/نيسان. وسيتم تمرير التعديل الدستوري حال صوت أكثر من 50 بالمئة من الروس لصالحه ليدخل حيز التنفيذ.