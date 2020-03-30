إيران تعلن إنهاء تمرد في سجن بمدينة شيراز

قالت السلطات الإيرانية إن قوات الأمن تمكنت من إنهاء تمرد بسجن في مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

وأعلن مدعي عام المحافظة، سيد كاظم موسوي، أن قوات الأمن احتوت التمرد، الذي وقع مساء الأحد، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأوضح موسوي أن العصيان الذي قام به سجناء في قسمين داخل سجن "عادل آباد"، بدأ الساعة العاشرة مساء، حيث ألحق السجناء بعض الأضرار في السجن والكاميرات الموجودة فيه.

وشدد موسوي على أن قوات الأمن أخمدت التمرد وسيطرت على الوضع.

وأكد عدم وقوع إصابات أو قتلى في الأحداث التي شهدها السجن، كما لم يتم رصد أي حالة فرار.

في سياق متصل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد قالوا إنها تعود للسجن أثناء التمرد، ويسمع فيها أصوات إطلاق نار.

وهذه ليست محاولة الفرار الأولى في الأيام الأخيرة، فقد تمكن 74 من نزلاء سجن بمحافظة كردستان، من الفرار، في 27 مارس/ آذار، بعدما قاموا بعصيان خشية فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

وأعلنت السلطات الإيرانية لاحقا إلقاءها القبض على 10 من السجناء الفارين، واستسلام اثنين آخرين.