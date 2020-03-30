موسكو تستخدم نظام المراقبة الذكي لتطبيق إجراءات العزل

دخلت العاصمة الروسية بدورها الاثنين اليوم الأول من تطبيق إجراءات العزل لمدة غير محددة فيما دعا رئيس الوزراء الروسي بقية البلاد الى الاستعداد للقيام بالمثل من أجل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ففي ساعات الصباح التي عادة ما تشهد ازدحاما، كانت عدة شوارع في وسط المدينة شبه مقفرة لكن بوجود الكثير من السيارات على الطرقات أيضا بحسب مراسلة وكالة فرانس برس. غير أن حركة السير كانت أخف من المعتاد.

وسمح لسكان موسكو بالخروج من منازلهم للتوجه الى العمل أو للطوارىء الطبية والتزود من المحلات الكبرى او الصيدليات، بحسب قرار أصدره رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين.

ودعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المناطق الأخرى في روسيا الى الاستعداد لاتخاذ إجراءات مماثلة. وأحصت روسيا رسميا 1534 حالة إصابة وثماني وفيات.

وقال ميشوستين كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "أطلب من حكام المناطق الروسية الاخذ بخبرة زملائهم في موسكو وضواحيها والاستعداد لاحتمال فرض إجراءات مماثلة في مناطقهم".

وفي موسكو يجري التأكد من مدى احترام إجراءات العزل بفضل "نظام مراقبة ذكي" بحسب السلطات أي شبكة كاميرات للتعرف على الوجه سبق ان استخدمت للتحقق من تطبيق إجراءات عزل مختلفة فرضت تدريجيا منذ مطلع آذار/مارس.