روسيا.. السجن 5 سنوات لمن ينشر أخباراً كاذبة حول فيروس كورونا

يناقش النواب الروس الثلاثاء مشروع قانون ينص على عقوبات مشددة تصل حتى السجن خمس سنوات لمن ينشر معلومات كاذبة حول فيروس كورونا المستجد.

وقد صوت النواب في قراءتين أولى وثانية منذ صباح الثلاثاء على القانون، في حين سيجري التصويت عليه للمرة الثالثة والأخيرة خلال اليوم.

وبموجب القانون، سيواجه أي شخص يتبين أنه مذنب بنشر معلومات "خاطئة عمداً" تسببت بموت شخص أو كان لها نتائج خطيرة، السجن خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليوني روبل (23 ألف يورو).

وينص مشروع القانون ايضاً على أن أي مذنب بنشر معلومات تمس صحة الآخرين يواجه السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 1,5 مليون روبل (17300 يورو).

وتشكل هذه البنود جزءاً من حزمة تشريعات تتضمن أيضاً عقوبات مشددة بحق من يخالف الحجر المفروض للحدّ من انتشار وباء كوفيد-19.

وسجلت روسيا البالغ عد سكانها 144 مليون نسمة، حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس و9 وفيات.

فيما دخلت العاصمة موسكو وسكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة الاثنين في عزل شامل في إجراء اتخذته أيضاً 12 منطقةً في البلاد لمنع تفشي الفيروس.