بوتين يوجه خطاباً للشعب الروسي اليوم

يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى الأمة اليوم الخميس بعد أسبوع على خطاب أول بثه التلفزيون الروسي وأعلن فيه عن أسبوع عطلة في البلاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "الرئيس يعمل حاليا على كلمته" للروس التي سيبثها التلفزيون بعد الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش.

وفي خطابه في 25 آذار/مارس أوصى بوتين الروس بملازمة منازلهم من 28 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل وأعلن إرجاء التصويت على إصلاح الدستور.

ومذاك أمرت معظم المناطق بدء بالعاصمة موسكو السكان بالتزام تدابير لعزل أنفسهم.

ويأتي الإعلان عن الكلمة الجديدة لبوتين في وقت دعت السلطات الصحية الروسية الأربعاء إلى تمديد عطلة الأسبوع تفاديا لتفشي الوباء.

وكانت روسيا فرضت عقوبة تصل للسجن 5 سنوات لمن يخالف إجراءات الحظر الصحي.