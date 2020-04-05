السلطات الأفغانية تلقي القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة خراسان

أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، إلقاء القبض على عبد الله أوركزاي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة خراسان، جنوبي البلاد.

وذكرت رئاسة الاستخبارات الأفغانية، في بيان، أن القوات الخاصة نفذت عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن اعتقال زعيم التنظيم الإرهابي في خراسان، عبد الله أوركزاي، و19 عنصرا إرهابيا آخر".

وأفاد بأن "أوركزاي متورط في أكثر الأعمال دموية في أفغانستان".

وأردف: "أوركزاي كان أيضا على ارتباط وثيق مع الجماعتين المسلحتين لشكر طيبة الباكستانية، وحقاني (تابعة لطالبان أفغانستان)".