اليابان تعلن حالة الطوارئ على خلفية تفشي كوفيد-19

أعلنت اليابان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة شهر في 7 محافظات على رأسها العاصمة طوكيو لمنع انتشار وباء كوفيد-19.

وأوضح رئيس الوزراء شينزو آبي في كلمة أمام البرلمان أن اللجنة الاستشارية المشكلة من أجل إعداد تقرير خبراء حول الحاجة لإعلان حالة طوارئ أعلنت قرارها بهذا الخصوص.

وذكر أنه تم منح الصلاحيات للحكومات المحلية في كل من طوكيو وأوساكا وتشيبا وكاناغاوا وهيوغو وسايتاما وفوكوكا من أجل تطبيق حالة الطوارئ التي ستستمر حتى 6 مايو/ أيار المقبل.

وقال: "انتشار الوباء تسارع في أنحاء البلاد، فقررنا إعلان حالة الطوارئ لأن انتشار الفيروس وصل إلى نقطة بات يشكل فيها تهديدًا كبيرًا على حياة الناس والاقتصاد".

من جانبه أعرب مسؤول الحكومة عن تدابير مكافحة كورونا نيشيمورا ياسوتوشي عن اعتقاده بتضاعف عدد الإصابات بالفيروس في البلاد خلال أسبوع.

وأردف: "الأنظمة الطبية المحلية غير كافية ولهذه الأسباب اتخذنا توصيات لإجراء الاستعدادات من أجل إعلان حالة الطوارئ".

ومن المنتظر أن يُطلب من الشعب عدم الخروج إلى الشوارع باستثناء ضرورات تأمين الغذاء والعلاج والنقود بعد فرض حالة الطوارئ.