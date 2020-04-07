وزير الصحة الإيراني: نتوقع السيطرة على كورونا أواخر مايو المقبل

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الثلاثاء، إنهم يستهدفون السيطرة على وباء كورونا في البلاد، بحلول أواخر مايو/ أيار المقبل.

وأضاف نمكي خلال كلمة ألقاها بالبرلمان، أنهم لم يسيطروا بعد على الفيروس، مشدداً على أهمية مراعاة التباعد الاجتماعي والعزلة، بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء.

وتابع: "إن شاء الله، سنسيطر على وباء كورونا، بحلول أواخر مايو المقبل".

وأشار إلى حرصهم من خلال اتخاذ القرارات والتدابير الصحية، على تجنيب الاقتصاد أي ضرر أو انتكاسة.

وأوضح الوزير في الوقت ذاته، أن العقوبات الأمريكية على بلاده، تصعب من مكافحة طهران للفيروس.

وسجلت إيران أول إصابة بكورنا في 19 فبراير/ شباط الماضي، بمحافظة قم، وبلغت الوفيات فيها حتى مساء الاثنين، 3 آلاف و739، فيما ارتفعت الإصابات إلى 60 ألفا و500.

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و350 ألفا، توفي منهم نحو 75 ألفا، فيما تعافى حوالي 287 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".