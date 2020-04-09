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آية الله علي خامنئي يدعو لمتابعة العزل المنزلي في رمضان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.04.2020 15:03
من التدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في إيران الفرنسية من التدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في إيران (الفرنسية)

دعا آية الله علي خامنئي الشعب إلى التزام الصلاة في المنازل خلال شهر رمضان للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، الدولة الأكثر تضرراً به في الشرق الأوسط.

وأحصت السلطات الإيرانية الخميس 117 وفاة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4110 وفاة وفق حصيلة الوباء الرسمية في إيران.

ودعا المرشد الأعلى الإيراني الإيرانيين، في خطاب متلفز الخميس، إلى تجنب التجمعات أثناء شهر رمضان الذي يُفترض أن يبدأ في نهاية نيسان/أبريل.

وذكر أنه في غياب التجمعات العامة أثناء شهر رمضان "ينبغي علينا ألا نهمل الصلاة والدعاء والتواضع في وحدتنا".

وأعلنت إيران في 19 شباط/فبراير تسجيل أول إصابات لديها بالفيروس في مدينة قمة (وسط).

وفي الخارج، يشتبه البعض في أن الأرقام الرسمية الإيرانية أقل مما هي عليه في الواقع.

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