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باكستان تسقط طائرة هندية دون طيار في كشمير

وكالة الأناضول للأنباء
إسلام آباد
نشر في 09.04.2020 13:40
آخر تحديث في 10.04.2020 04:00

أعلن الجيش الباكستاني، إسقاط طائرة هندية دون طيار، اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير.

وأفاد الجيش الباكستاني في بيان، الخميس، أن الطائرة الهندية تستخدم للمراقبة، وحلقت 600 متر في منطقة سانك، الخاضعة للسيطرة الباكستانية.

وأضاف البيان، أن الطائرة الهندية أسقطها الجيش الباكستاني لانتهاكها اتفاقية 2003، لوقف إطلاق النار بين البلدين.

بدورها، قالت وسائل إعلام باكستانية، إن الطائرة الهندية التقطت صورا جوية لنقاط عسكرية باكستانية، لتعطي إشارات تنفيذ هجمات بقذائف هاون.

وفي مارس/ آذار 2019، أسقطت باكستان طائرة هندية دون طيار كانت تستخدم في أنشطة تجسس.

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