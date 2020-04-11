انفجار بركان في جزيرة جاوة الأندونيسية

انفجر بركان في غرب جزيرة جاوة في إندونيسيا، السبت.

وأفاد مركز علم البراكين و تخفيف مخاطر الكوارث الجيولوجية في بيان، أن الرماد والدخان اندفعا حتى ارتفاع 500 متر تقريبا فوق فوهة بركان "أناك كراكاتاو".

وقالت السلطات الإندونيسية إن الانفجار لم يتسبب بسقوط ضحايا ولا خسائر مادية في المنطقة وفق المعطيات الأولية.

جدير بالذكر أن ارتفاع الدخان والرماد وصل حتى ألفي متر خلال انفجار البركان السابق بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتلاقى صفائح تكتونية يتسبب احتكاكها بنشاطات زلزالية وبركانية متكررة، إضافة لوجود حوالي 130 بركان نشط فيها.