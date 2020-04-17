الصين تعدل حصيلة وفيات فيروس كورونا لديها بزيادة نحو 1300

عدلت السلطات الصينية حصيلة الوفيات في مدينة "ووهان"، مركز انتشار فيروس كورونا، من ألفين و579، إلى 3 آلاف و869، بحسب آخر إحصائية رسمية.

وأوضحت وكالة شينخوا الصينية، الجمعة، أن السلطات الإدارية في مدينة ووهان، قامت بتعديل حصيلة وفيات كورونا في مدينة ووهان بإضافة 1290 حالة.

وأشار أنه بسبب عدم تسجيل الوفيات في المنازل، وعدم كفاية العاملين في القطاع الصحي أو ورود التقارير الخاطئة، وقلة التنسيق بين المؤسسات أدت إلى اختلاف في بيانات حصيلة الوفيات.

وذكرت أن إجمالي الإصابات في المدينة بلغ 50 ألفا و333.

وعلى مستوى البر الرئيسي الصيني، بلغ إجمالي الإصابات 82 ألفا و692، بينما الوفيات 4 آلاف و632، في حين وصل عدد المتعافين إلى 77 ألفا و944.

وسبق أن شكك المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، بالأرقام والإحصاءات الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن ضحايا فيروس كورونا، قائلا "الصين قامت بمزحة مؤلمة للعالم من خلال الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها بشأن وفيات ومصابي كورونا".

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر/ كانول الأول 2019، بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و184 ألفا، توفي منهم أكثر من 146 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 553 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.