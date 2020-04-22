اليابان تقطع 100 ألف زهرة توليب لتخفيف تجمهر زوار الحدائق

لا بد لمحبي الزهور في اليابان من التحلي بالصبر حتى العام القادم لرؤية أزهار التوليب المفضلة تنمو من جديد، بعد أن قامت إدارة الحديقة المركزية بجرف أكثر من 100 ألف شتلة من البراعم الجميلة، ردعاً للزوار من التجمع في المتنزه وسط إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة للوقاية من العدوى.

وقام المسؤولون في مدينة "ساكورا"، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً شرق طوكيو، بقطع مساكب التوليب في متنزه "ساكورا فوروساتو هيروبا"، بعد أن ألغوا مهرجان التوليب السنوي، لثني الناس عن التجمع بسبب إعلان الإغلاق العام لاحتواء فيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وقال "ساكي هو كوسانو"، مسؤول السياحة في المدينة: "جاء العديد من الزوار في عطلة نهاية الأسبوع للتمتع برؤية الأزهار في أبهى منظر لها. لقد أصبح المتنزه مكاناً للتجمعات الكبيرة، لذا لم يكن لدينا خيار سوى اتخاذ قرار بقطع الزهور".

وقد وصل عدد حالات الإصابة بالوباء العالمي في اليابان لغاية اليوم إلى 11.500 حالة.

ولا تزال الحديقة التي تبلغ مساحتها 7000 متر مربع تجذب عدداً قليلاً من الزوار بالرغم من عدم وجود زهور التوليب التي عادة ما تزينها في هذا الوقت من العام.

وقال الزائر "ميساكو يونكوبو" البالغ من العمر 77 عاما: "إنه أمر مؤسف للغاية. لقد حزنت بشدة عندما رأيت هذا".

لكن الجانب المشرق من هذا الإجراء أن الزهور المقطوعة تم التبرع بها لرياض الأطفال، بدل إتلافها.