روسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي عالمياً

سجلت روسيا، اليوم، أعلى معدل إصابات على أساس يومي تسجله البلاد بواقع 7 آلاف و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي مصابي كورونا إلى 114 ألفا و431، فيما يخضع أكثر من 211 ألف شخص للمراقبة الطبية، وفقًا للبيانات الصادرة عن فريق الطوارئ.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ألف و169، بعد تسجيل 96 حالة جديدة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 13 ألفا و220 شخص.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إصابته بكورونا، مضيفًا أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي حتى يتعافى.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و319 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 234 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و48 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.