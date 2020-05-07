روسيا تتجاوز فرنسا وألمانيا في عدد إصابات كورونا

سجلت روسيا رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتجاوز كل من ألمانيا وفرنسا، وتحتل المرتبة الخامسة عالميا.

وبحسب معطيات أعلنها مركز عمليات مكافحة الفيروس الروسي، الخميس، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 177 ألفا و160، إثر تسجيل 11 ألفا و231 حالة.

وبذلك تحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميا بتجاوزها إصابات ألمانيا البالغة 168ألفا و162، وفرنسا البالغة 174 ألفا و191 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر إصابة بالفيروس بأكثر من مليون و263، تليها إسبانيا بـ253 ألفا و682، ثم إيطاليا بـ214 ألفا و457، ثم بريطانيا بـ 201 ألف و101 إصابة.

وأظهرت المعطيات، ارتفاع الوفيات إلى 1625 بعد تسجيل 88 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 23 ألفا و803 بعد تعافي 2476.

وأشارت أن المعدل اليومي لزيادة الإصابات هو 6.8 بالمئة، وأن 48.7 بالمئة من الحالات الجديدة لا تظهر عليها أعراض.

وبيّنت أن العاصمة موسكو تصدرت باقي المدن الروسية في عدد الإصابات ببلوغها 92 ألفا و676 إثر تسجيل 6 آلاف و703 إصابة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 905 بعد تسجيل 39 وفاة.

وبلغت الإصابات في الجيش الروسي 1506 حالة بعد تسجيل 179 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين بلغ أعداد المتعافين 179، بحسب وزارة الدفاع الروسية