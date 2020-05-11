الصين تنفي محاولة اختراق أبحاث أمريكية حول لقاحات كورونا

نفت بكين محاولة قراصنة صينيين سرقة بيانات الأبحاث الأمريكية الجارية لتطوير لقاحات لفيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي في بكين، الاثنين.

وقال جيان: "الصين دولة رائدة في مجال تطوير اللقاحات".

واعتبر أن الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة، هي "محض افتراء وملفقة ولا أخلاقية".

واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة قراصنة صينيين بالعمل على الوصول إلى البيانات المتعلقة بالأبحاث الأمريكية لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يصدر خلال أيام قليلة، تحذير أمريكي بهذا الخصوص.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "قرار توجيه اتهام محدد ضد فرق القرصنة الإلكترونية التي تديرها الصين، إنما هو جزء من استراتيجية ردع تضمّ في إطارها الإداري والتنفيذي القيادة السيبرانية الأمريكية ووكالة الأمن القومي".