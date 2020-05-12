للمرة الثالثة في روسيا.. حريق في مشفى لعلاج مرضى فيروس كورونا

توفي 5 أشخاص، الثلاثاء، في حريق اندلع في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة سانت بطرسبرغ غربي روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن الحريق نشب في الطابق السادس من مستشفى "القديس يوري"، الذي يتلقى العلاج فيه مصابون بفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن الحريق أودى بحياة 5 أشخاص كانوا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن فرق الإنقاذ أخلت 150 شخصا من المستشفى، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأكدت أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا في الحادثة، التي أظهرت المعلومات الأولية أنها ناجمة عن عطل في أحد أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقبل يومين نشب حريق في دار رعاية للمرضى طريحي الفراش بمدينة كراسنوغورسك الروسية، أسفر عن مصرع 9 أشخاص.

وخلال الأسبوع الماضي، لقي شخص حتفه إثر اندلاع حريق في مستشفى لعلاج مرضى كورونا بالعاصمة موسكو.