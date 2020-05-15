مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا لمزيد من الضغط على الصين بشأن اضطهاد الأويغور

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تشريعاً يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد أقلية الأويغور الأتراك المسلمة، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين هناك.

مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، ووافق بالإجماع عليه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يطالب أيضا الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير يوثق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.

وبذلك يحال التشريع إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونا أو يستخدم حق النقض الفيتو ضده.

وكان مجلس النواب أقر في أواخر العام الماضي بأغلبية ساحقة تشريعا بشأن الرد على معاملة الصين للأويغور.

ودعا ذلك التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين المسؤولين عن الحملة على المسلمين في إقليم شينجيانغ، مما أغضب الصين.

ويعد هذا أحدث مسعى في واشنطن لـ"معاقبة" الصين في الوقت الذي تلوم فيه إدارة ترامب بكين بشأن تفاقم جائحة فيروس كورونا.

وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذاتية الحكم.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".