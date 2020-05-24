في حدث نادر.. إيران تنقسم حول بدء عيد الفطر على يومين

يجري الاحتفال بعيد الفطر في إيران هذا العام في يومين مختلفين، الأحد والاثنين، في خطوة نادرة، تستند إلى انقسام في الآراء بين المرجعيات الدينية المختلفة في البلاد التي يتبعها المسلمون الشيعة.

وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي السبت أن عيد الفطر يصادف هذا العام يوم الأحد.

في المقابل، أعلنت مرجعيات دينية كبرى أخرى في البلاد، بينها عبدالله الجوادي الآملي وناصر مكارم الشيرازي ولطف الله الصافي الكلبايكاني، في بيانات منفصلة العيد يوم الاثنين.

لكن عملياً، ونظراً لطبيعة النظام السياسي في إيران، يحتفل في العيد في غالبية المساجد المفتوحة في البلاد يوم الأحد.

وتحتفل الأقلية السنية في البلاد بالعيد يوم الأحد كما في غالبية العالم الإسلامي.

وتبقى الصلوات الجماعية ممنوعة بالمبدأ في العاصمة نظراً للوضع الصحي، لكن منح استثناء خاص لمناسبة العيد.

وأصدر خامنئي عفوا عن آلاف المدانين في البلاد لمناسبة العيد.

وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية التابعة للسلطة القضائية في إيران أن العفو شمل 3721 مداناً، واستفاد منه خصوصاً "المتهمون بجرائم مرتبطة بأمن الدولة".