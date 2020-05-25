اليابان ترفع حالة الطوارئ عن عموم البلاد

أعلنت الحكومة اليابانية، الاثنين، رفع حالة الطوارئ التي فرضتها في أبريل/ نيسان الماضي، لمواجهة وباء كورونا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "كيودو" المحلية، عن رئيس الوزراء شينزو آبي.

ويشمل القرار، بحسب آبي العاصمة طوكيو، ومحافظات كاناغاوا، وتشيبا وسايتاما، إضافة هوكايدو، شمالي اليابان.

وسبق أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ عن 42 محافظة من أصل 47 في البلاد.

ويرفع قرار الحكومة القيود عن المواطنين، ويسمح لهم بحرية الحركة واستئناف الأنشطة التجارية، في عموم البلاد.

وفرضت اليابان حالة الطوارئ أوائل أبريل لمدة شهر واحد، لمكافحة كورونا، ومددتها لاحقا حتى 31 مايو/ أيار الجاري.

‏وحتى الاثنين، بلغ عدد وفيات كورونا في اليابان 820، والإصابات 16 ألفا و550، بحسب موقع "worldometer".