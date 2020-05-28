انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً لمجلس الشورى الإيراني

شهدت إيران، اليوم، انتخاب النائب البرلماني عن العاصمة طهران، محمد باقر قاليباف، رئيساً لمجلس الشورى الإيراني لسنة واحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن قاليباف حصل على 230 صوتاً من إجمالي أصوات النواب البالغ عددهم 267.

وإلى جانب قاليباف، تنافس على رئاسة مجلس الشورى الإيراني، نائبان آخران هما، فريدون عباسي الذي نال 17 صوتاً ومصطفى ميرسليم ونال 12 صوتا.

وخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/شباط الماضي، حقق المحافظون في إيران، فوزاً ساحقاً ونالوا الأغلبية في البرلمان، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها بالعاصمة طهران 20 بالمئة.

وتجري الانتخابات البرلمانية في إيران كل 4 سنوات، فيما يُنتخب رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، سنوياً.

يذكر أن محمد باقر قاليباف، المعروف بقربه من الجناح المحافظ في إيران، عمل ضابطا في الحرس الثوري وتولى مناصب عدة أبرزها عندما أصبح محافظا لطهران ما بين 2005 و2017، وكان قائدا لمقر خاتم الأنبياء للإعمار في الفترة الممتدة بين عامي 1994 و1997.

كما قاد سلاح الجو في الحرس الثوري من 1997 إلى 2000، وكان مديرا للأمن العام الإيراني في الفترة من 2000 إلى 2005.