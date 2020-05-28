كورونا يجبر بريطانيا على إغلاق سفارتها في كوريا الشمالية

أعلنت بريطانيا الخميس إغلاق سفارتها مؤقتاً في كوريا الشمالية وإجلاء دبلوماسييها بسبب التدابير المشددة للغاية التي فرضتها بيونغ يانغ على حركة السفر بهدف التصدي لجائحة كوفيد-19.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن إغلاق السفارة إجراء مؤقت اتخذ بعدما فرضت بيونغ يانغ "قيوداً على الدخول إلى البلاد مما جعل من المستحيل علينا إجراء عمليات التبديل بين طواقمنا والحفاظ على عمليات السفارة".

بدوره قال السفير البريطاني في بيونغ يانغ كولين كروكس في تغريدة على تويتر إن "السفارة البريطانية في بيونغ يانغ أُغلقت مؤقتاً في 27 أيار/مايو 2020 ، وجميع الموظفين الدبلوماسيين غادروا في الوقت الحالي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية"، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وبحسب موقع "أن كي نيوز" الإخباري المتخصص بشؤون كوريا الشمالية فإن الدبلوماسيين البريطانيين عبروا الحدود إلى الصين يوم الأربعاء.

وشددت وزارة الخارجية البريطانية على عزمها على الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، مؤكدة أن لندن "ستسعى إلى استعادة وجودها في بيونغ يانغ حالما يصبح ذلك ممكناً".