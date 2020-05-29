مقتل 3 جنود إيرانيين باشتباكات مع مسلحين شمال غربي البلاد

قتل 3 جنود إيرانيين، في اشتباكات مع مجموعات مسلحة شمال غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الجمعة، أن اشتباكات اندلعت بين قوات حرس الحدود الإيرانية مع مجموعات مسلحة في ريف مدينة سردشت بمحافظة أذربيجان الغربية.

وأكدت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 جنود، إلى جانب عدد كبير من المسلحين، دون تفاصيل أخرى.

كما لم تذكر الوكالة اسم المجموعة المسلحة التي اشتبكت مع قوات حرس الحدود.

إلا أن المنطقة شهدت سابقا اشتباكات بين القوات الإيرانية وتنظيم "بيجاك" الجناح الإيراني لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.