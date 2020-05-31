الإفراج عن دفعة جديدة من عناصر طالبان بأفغانستان

أفرجت الحكومة الأفغانية عن دفعة جديدة من عناصر حركة طالبان، في إطار اتفاق السلام المبرم بين الحركة والولايات المتحدة.

وفي تصريحات صحفية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، الأحد، إنه جرى الإفراج عن 710 عناصر من طالبان.

وأشار إلى أن اجمالي عناصر طالبان الذين تم الافراج عنهم من السجون بلغ ألفين و710 .

بدورها أعلنت حركة طالبان اطلاق سراح 73 رهينة أخرى، من بين الرهائن الذين تحتجزهم.

وفي 29 فبراير/ شباط الماضي، شهدت الدوحة، اتفاقا بين الولايات المتحدة و"طالبان" يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.