إندونيسيا تلغي أداء الحج لهذا العام بسبب كورونا

أعلنت إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إلغاءها أداء فريضة الحج للعام الجاري، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأوضح وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، فخر الرازي، في تصريح الثلاثاء، أنه تم تأجيل الحج إلى العام المقبل بسبب استمرار وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنهم مسؤولون عن ضمان صحة وسلامة حجاج بلاده، مشيرا أن السلطات السعودية ليس لديها الوقت الكافي لتنظيم الحج هذا العام.

وأكد أن القرار المتخذ يشمل جميع المواطنين الإندونيسيين، ولن يتم منح الإمتيازات لأحد.

ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أنه سيتم رفع القيود المفروضة على أماكن العبادة والمدارس والعمل تدريجيا بحسب كثافة الإصابات في المناطق والمدن.

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا، 26 ألفا و940 حالة، توفي منهم 1641 شخصا، وتعافى 7 آلاف و637 وفق موقع "ورلدوميتر".