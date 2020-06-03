مقتل قائد شرطة أفغاني بعد 5 ساعات من تسلمه منصبه بتفجير بمنطقة "تشينوي"

أعلنت السلطات الأفغانية، الأربعاء، مقتل همايون همت، قائد شرطة قضاء "سيد كرم" في ولاية "بكتيا"، بعد 5 ساعات فقط من تسلمه مهام منصبه.

وقال "شريف كيليفال" قائمقام قضاء سيد كرم في تصريح صحفي، أن تفجيرا استهدف "همت" في منطقة "تشينوي"، أثناء ذهابه لدعم أحد مخافر الشرطة التي تعرضت لهجوم من حركة طالبان.

وأوضح كيليفال أن التفجير الذي نفذته طالبان أسفر عن مقتل همت و3 من أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين بجراح.

وأفاد بأن طالبان تكبدت أيضا خسائر في الأرواح أثناء الاشتباك الذي أعقب التفجير.

وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم ولاية قندهار أحمد باهر أحمدي، أن قنبلة وضعت على قارعة طريق في قضاء "شاه ولي كوت" بالولاية أسفرت عن مقتل 4 مدنيين.