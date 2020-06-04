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في الصين.. حارس مدرسة يهاجم التلاميذ بسكين

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 04.06.2020 13:01
سيارة شرطة في ساحة تياننمن في بكين الفرنسية سيارة شرطة في ساحة تياننمن في بكين (الفرنسية)

وقع هجوم بسكين صباح الخميس في مدرسة ابتدائية في جنوب الصين أصيب فيه 39 شخصا غالبيتهم من التلاميذ، على ما ذكرت السلطات المحلية.

ووقع الهجوم عند الساعة 08,30 (الساعة 00,30 ت غ) في كانغو في منطقة غوانغشي التي تتمتع بحكم ذاتي على ما جاء في بيان للبلدية نشر على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت البلدية "أصيب 37 تلميذا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة. وقد نقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر".

وذكرت وسائل إعلام عدة نقلا عن السلطات أن المشتبه فيه الرئيسي هو حارس يبلغ الخمسين تقريبا.

وتسجل هجمات كهذه من وقت لآخر في مؤسسات تربوية في الصين.

ففي كانون الثاني/يناير 2019 أصيب 20 طفلا بمطرقة في بكين في مدرسة ابتدائية.

وقبل شهرين على ذلك، قتل شاب في العشرين تلميذا وجرح تسعة آخرين فضلا عن أستاذين في مؤسسة للتعليم التقني في يونان في جنوب غرب البلاد.

وسبق لمنطقة غوانغشي أن شهدت هجوما كهذا في كانون الثاني/يناير 2017 عندما أصاب رجل 11 طفلا بسكين مطبخ في روضة أطفال.

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