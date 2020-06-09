إيران.. الإعدام للشخص المدان بتقديم معلومات سهلت عملية اغتيال قاسم سليماني

أعلنت إيران أنها ستعدم شخصا أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل عبر مساعدته واشنطن على استهداف الجنرال قاسم سليماني.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي خلال مؤتمر صحافي متلفز، اليوم، أن محمود موسوي مجد أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية "وخصوصا فيلق القدس ومكان تواجد وتنقلات الشهيد الجنرال قاسم سليماني" لقاء مبالغ كبيرة من كل من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وأضاف أن المحكمة العليا أيدت الحكم الصادر بحقه والذي "سينفذ قريبا".

وقُتل سليماني، الذي كان يترأس فيلق القدس المكلف عمليات الحرس الثوري الإيراني الخارجية، بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيرة في بغداد في كانون الثاني/يناير.

وأصدرت إيران حكما مشابها في شباط/فبراير بحق أمير رحيم بور الذي أدين كذلك بالتجسس لصالح الولايات المتحدة والتخطيط لبيع معلومات متعلقة ببرنامج إيران النووي.

وأعلنت طهران في كانون الأول/ديسمبر توقيف ثمانية أشخاص "على صلة بوكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية (سي آي أيه) شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت قبل شهر على ذلك ضد قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود.

كما أفادت في تموز/يوليو 2019 أنها فككت خلية تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية وأوقفت 17 مشتبها بين آذار/مارس 2018 وآذار/مارس 2019 وحكمت على بعضهم بالإعدام.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه التهم حينها بأنها "كاذبة تماما".