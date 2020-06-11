روسيا تمدد حظر التجول في العاصمة موسكو إلى 14 الجاري

تجاوز إجمالي إصابات كورونا في روسيا 502 ألفاً و436، بعد تسجيل 8 آلاف و779 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

فقد ذكر بيان صادر عن "مركز مكافحة عدوى كورونا والوقاية منها" في روسيا، الخميس، أن وفيات كورونا ارتفع إلى 6 آلاف و532، بعد تسجيل 174 وفاة جديدة.

وأوضح البيان أن معدل الزيادة في الإصابات اليومية، ارتفع إلى 1.8 بالمئة.

فيما بلغ إجمالي الإصابات في العاصمة موسكو 201 ألفاً و221، وسط ارتفاع الوفيات إلى 3 آلاف و138.

وسجلت روسيا أول إصابة بفيروس كورونا في 31 يناير/ كانون الثاني، وأول وفاة في 19 مارس/ آذار، وبدأت باتخاذ التدابير كفرض قيود على التجول في 30 مارس.

ومدّدت السلطات حظر التجول في العاصمة موسكو إلى 14 حزيران/ يونيو الجاري، نظرا لتسجيلها أكبر عدد من الإصابات والوفيات.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و 474 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 419 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين 790 ألفا، بحسب "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.