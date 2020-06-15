اختفاء موظفين من موظفي السفارة الهندية في باكستان

فُقد صباح اليوم اثنان من موظفي السفارة الهندية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال أخيليش سينغ، المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الهندية لدى باكستان، إن الموظفين الاثنين "فقدا منذ الصباح أثناء وجودهما في مهمة عمل رسمية"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية.

فيما نقلت صحيفة "هندوستان تايم" المحلية، عن مصادر مطلعة قولهم، إن "عناصر من وكالات أمنية باكستانية اختطفت المسؤولين الباكستانيين باعتبارهما جواسيس".

وأضافت المصادر أنّ "الموظفين خرجا لأداء مهمة عمل صباح الاثنين، وعندما لم يصلا إلى وجهتهما، أبلغ مسؤولو السفارة السلطات في نيودلهي، ووزارة الخارجية الباكستانية".

وجاءت الواقعة بعد حوالي أسبوعين من اعتقال الشرطة الهندية، ثلاثة من موظفي السفارة الباكستانية في العاصمة نيودلهي، بتهمة محاولة الحصول على معلومات سرية عن المؤسسة الأمنية الهندية.

واتهمت الشرطة الهندية المسؤولين الباكستانيين بأنهم كانوا على اتصال بثلاثة من أفراد الجيش ومسؤول في السكك الحديدية، للحصول على معلومات حول تحركات قوات الجيش الهندي.

وتتنازع الهند وباكستان على إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة، ويطالب الكشميريون بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند ثلاثة حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.