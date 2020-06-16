الهند تعلن مقتل 20 من جنودها في مواجهة حدودية مع الصين

اعلن الجيش الهندي الثلاثاء مقتل عشرين من جنوده في مواجهة مع الجيش الصيني على الحدود المتنازع عليها في لداخ شمال الهند، في أول اشتباك عسكري دام بين القوتين النوويتين منذ 45 عاما.

وكانت الهند اعلنت في وقت سابق مقتل ثلاثة من جنودها، لكنها افادت في بيان مساء الثلاثاء أن 17 آخرين "اصيبوا بجروح بالغة (...) قضوا متأثرين بإصابتهم، ما يرفع حصيلة القتلى الى عشرين".

وأشار بيان للجيش الهندي إلى وقوع 43 ضحية بين قتيل ومصاب بين صفوف الجيش الصيني.

وكانت آخر حصيلة لقتلى الجيش الهندي في مواجهات لداخ الحدودية، أعلنت في وقت سابق اليوم، وبلغت 3 جنود.

من جهتها، لم تكشف بكين عن أي تفاصيل متعلقة بضحايا جيشها.

وقال وزير الخارجية الصيني، زهاو ليجيان إنّ بلاده "تحتج بشدة على الحادث في الوقت الذي لا تزال ملتزمة فيه بالحفاظ على السلام والاستقرار على طول الحدود المتنازع عليها مع نيودلهي"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وتتهم الصين، الهند بشن هجمات "استفزازية" على قواتها في منطقة "لداخ" الحدودية بين البلدين.

وتعد المواجهة المسحلة الجارية هي الأولى بين العملاقين الآسيويين منذ عام 1975.