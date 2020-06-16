تصعيد عسكري خطير بين الهند والصين على منطقة حدودية متنازع عليها

أعلن الجيش الهندي مقتل ثلاثة من جنوده في اشتباك على الحدود الصينية، الثلاثاء، بعد أسابيع من تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآلاف الجنود من الجانبين على الحدود.

وقال متحدث عسكري هندي في بيان "وقعت مواجهة عنيفة مساء أمس نجم عنها قتلى. القتلى من الجانب الهندي هم ضابط وجنديان".

فيما اتهمت الصين الثلاثاء الهند بتجاوز الحدود المتنازع عليها بين الدولتين،

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان إن جنودا هنود عبروا خط الحدود مرتين الاثنين "واستفزوا وهاجموا عناصر صينيين ما أدى إلى مواجهة جسدية خطيرة بين قوات الحدود على الجانبين".