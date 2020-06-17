بكين ونيودلهي تتفقان على حل سلمي للنزاع الحدودي في لداخ

أعلنت بكين، الأربعاء، توصلها لاتفاق مع نيودلهي بشأن حل سلمي لنزاعهما الحدودي الحالي في منطقة لداخ، بجبال الهيمالايا.

وقال وزير الخارجية الصيني، زهاو ليغيان، في تصريحات صحفية، إنّ الطرفين "اتفقا على حل المسألة عبر الحوار والتشاور وبذل جهود لتخفيف حدة الوضع، وحماية السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

وجدد ليغيان مزاعم بكين بأن المواجهات التي اندلعت فجر الثلاثاء؛ ونتج عنها مقتل ما لا يقل عن 19 جنديا هندياً وعددا من المصابين، جاءت على خلفية قيام القوات الهندية "باستفزاز ومهاجمة موظفين صينيين".

وأضاف: "احتجت الصين بشدة على تصرفات الجانب الهندي، ونطلب منهم مرة أخرى التصرف وفق اتفاقاتنا، والانضباط الصارم في الخطوط الأمامية، متمثلا في عدم عبور القوات الخط الفاصل بين البلدين في المنطقة الحودية".

كما طالب نيودلهي بعدم القيام باستفزازات أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الوضع، حسب المصدر ذاته.

وتعد المواجهة المسلحة الجارية في لداخ هي الأولى بين العملاقين الآسيويين منذ عام 1975.