أذربيجان تعتزم شراء مسيرات تركية مسلحة

أعلن وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، أن بلاده تعتزم شراء مسيرات مسلحة تركية الصنع.

وقال حسنوف في تصريح تلفزيوني، الإثنين، إن المسيرات التركية المسلحة أظهرت نجاحا في سوريا وليبيا.

وحول نية أذربيجان باقتناء المسيّرات التركية، أجاب "العمل جار في هذا الاتجاه، والآن هناك نتائج تظهر أيضا".

وأشار حسنوف إلى أن "تركيا الشقيقة تقدم في الوقت ذاته مساعدة مالية لأذربيجان في المجال العسكري، والبرلمان أقر قبل مدة اتفاقية في هذا الخصوص".

يشار أن العديد من وسائل الإعلام والخبراء العسكريين أشادوا بقدرات المسيرات التركية في تحويل مسار الحرب في ليبيا وسوريا.

ومطلع الشهر الجاري، أشادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار، بإنجازات تركيا في المجال العسكري بعد أن أصبحت واحدة من الدول الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المسلحة.