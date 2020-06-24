السينما التركية تشارك في مهرجان "كان" السينمائي

انطلق يوم الاثنين مهرجان "كان" السينمائي الأكثر شهرة في العالم الذي يقدم هذا العام مجموعة مختارةً تضم 53 فيلماً، بالإضافة إلى سوقه السينمائي السنوي. وقد افتتح المهرجان بمشاركة السينما التركية عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19. وتندرج المشاركة التركية في المهرجان تحت عنوان "التصوير في تركيا".

ويستضيف المهرجان الذي يحمل عنوان "كان أونلاين" والذي تشارك فيه 60 دولة، حوالي 8500 محترف في السينما و250 مندوب مبيعات. وقد تقرر عدم إجراء مسابقة بين الأفلام لهذا العام، بل سيتم تأجيل العروض المتنافسة لـ 53 فيلماً إلى مهرجانات كبرى لاحقة مثل مهرجان "البندقية" ومهرجان "سان سيباستيان" في الخريف تحت عنوان "كان 2020".

وتشارك هيئة السينما التركية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة ومؤسسة "بوغازجي" للثقافة والفنون، بعروض "التصوير في تركيا"، كما سيتم تفعيل "دعم إنتاج الأفلام الأجنبية" الذي دخل حيز التنفيذ بموجب قانون السينما الجديد حيث يسمح لصانعي الأفلام الأجانب ومحترفي صناعة السينما الدوليين باسترداد ما يصل إلى 30% من مجمل الأموال التي ينفقونها في تركيا.

ومن المتوقع أن تعزز قوانين "دعم إنتاج الأفلام الأجنبية" الميزة التنافسية لتركيا في مجال صناعة الأفلام السينمائية باعتبارها بلداً غنياً بالمناظر الطبيعية والمواقع الأثرية والتضاريس الجغرافية المتنوعة والتي تجعلها مكاناً ممتازاً للتصوير.

وسيتم في قسم العروض التركية عرض الأفلام الروائية والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها أو التي لا تزال قيد التطوير، كما سيتم عرض مختلف أنواع الأدب السينمائي التركي دولياً.

ومن ضمن الأفلام التركية الحائزة على جوائز والتي ستقدمها وكالات المبيعات، فيلم "معجزة في الزنزانة رقم 7"، وفيلم " هكذا نحن" وفيلم "المحاربون العثمانيون" وغيرها.

وفي قسم "تطوير الأفلام" وهو من أهم أقسام مهرجان "كان" السينمائي، يشارك "أمين ألبر" الذي تنافس على الجائزة الكبرى في مهرجان برلين السينمائي عام 2019 بفيلمه الأخير "قصة ثلاث أخوات"، إلى جانب مشروع الفيلم الجديد "بلقايا" الذي تدعمه وزارة الثقافة والسياحة التركية. كما تم اختيار خمسة عشر مشروعاً آخراً لأفلام ستشارك في قسم "تطوير الأفلام" الذي يقام للمرة السادسة عشرة هذا العام.