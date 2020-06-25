مصرع عشرات المسلمين الروهنغيا أثناء محاولتهم الوصول إلى ماليزيا بحرا

أعلنت وحدة الحماية البحرية الماليزية، مصرع العشرات من مسلمي الروهنغيا أثناء محاولتهم الوصول بحرا من بنغلاديش إلى ماليزيا.

وأفاد "محمد زوبيل مات سوم" مدير وحدة الحماية البحرية الماليزية، في تصريح للصحافة، بأن 269 من مسلمي الروهنغيا من بين 300 على الأقل وصلوا جزيرة لانكاوي الماليزية على متن قارب في 9 يونيو/ حزيران الحالي.

وأكد "محمد زوبيل" أنهم تلقوا معلومات عن مصرع العشرات من الركاب الذين كانوا على متن القارب، مضيفا "بعض طالبي اللجوء توفوا أثناء الرحلة، وبعضهم ألقى نفسه في البحر".

وشدد محمد زوبيل على أنه ليس لديهم رقم واضح بشأن عدد طالبي اللجوء الذين لقوا حتفهم.

يجدر بالذكر أن ماليزيا أوقفت 269 من مسلمي الروهنغيا وصلوا أراضيها في 9 يونيو عن طريق البحر.

وإثر ذلك طالبت الحكومة الماليزية، بنغلاديش باتخاذ إجراءاتها لمنع وصول الروهنغيا إلى أراضيها بحرا.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية فإن أكثر من 750 ألف لاجئ من الروهنغيا، معظمهم من النساء والأطفال، عبروا إلى بنغلاديش بعد أن شنت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في أغسطس/ آب 2017، ليصل عدد المضطهدين في بنغلاديش إلى أكثر من 1.2 مليون.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".