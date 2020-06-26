الإعلام الإيراني يكشف حقيقة "الضوء البرتقالي الساطع" في سماء طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، أن الانفجار الضخم الذي هز شرقي العاصمة حدث في خزان غاز صناعي بالقرب من منشآت تابعة لوزارة الدفاع.

وفي وقت متأخر الخميس، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بسماع دوي انفجار ضخم شرق طهران، أعقبه ضوء برتقالي ساطع في السماء، وفقًا لصور تم تناقلها على نطاقٍ واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق، وتحديدًا فجر الجمعة، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية (شبه رسمية) أن "الضوء الساطع سببه انفجار خزان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع، ونقلت عن "مصدر مطلع" أن الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وأضافت "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أي تحركات لعربات الإطفاء أو الإنقاذ".

وذكرت الوكالة أن المسؤولين سيقومون في وقت لاحق بإصدار بيان مفصل حول الحادث الذي لم يسفر عن وقوع وفيات.

في سياق متصل أعلن مركز الطوارئ بطهران في بيان صادر عنه، أنهم لم يتلقوا عقب الانفجار أية اتصالات لطلب سيارات إسعاف.

وكان تلفزيون الدولة الإيراني قد نشر على شريط أخباره عاجلًا قال إن "بعض المسؤولين المحليين قالو إن ضوءًا ساطعًا شوهد شرقي طهران، وذلك بعد سماع دوي انفجار، وأن المسؤولين الرسميين لم يصدروا أي بيان بعد".

كما نشر ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المقاطع المصورة توثق الانفجار الضخم والضوء الساطع في السماء.

من جهتها، نقلت وكالة "إيسنا" (غير حكومية) عن مصدر مطلع في القوات الإيرانية المسلحة قوله إن "العمل جار على التحقق من أنباء انفجار شرقي العاصمة طهران".

وأضاف "ندعو المواطنين إلى انتظار تلقي الأنباء من مصادر رسمية بشأن الحادثة، وعدم الاكتراث بشائعات تروج لها وسائل إعلام أجنبية معادية".

وكان حميد رضا غودارزي، نائب حاكم محافظة طهران، قد أعلن في وقت سابق أنهم بدءوا تحقيقًا حول الحادث.

وبالتزامن مع هذا الانفجار كان حريقًا قد اندلع جراء انفجار مجهولة أسبابه وقع في أعمدة الكهرباء الرئيسية بمدينة شيراز التابعة لولاية فارس، ما نتج عنه انقطاع التيار عن نصف المدينة.

الانفجاران اللذان وقعا في اتجاهين مختلفين من البلاد، تسببا في حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي خشية أن يكون ذلك هجوم ضد البلاد.