باكستانيون ينصبون تمثالاً لـارطغرل غازي في لاهور

نصب أهالي مجمع سكني في باكستان، تمثالا لأرطغرل غازي بن كوندوز ألب، والد مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول، نتيجة تأثرهم الكبير بمسلسل قيامة أرطغرل.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، قال شاه زار تشيما، وهو رئيس مجلس إدارة المجمع السكني الواقع في مدينة لاهور، شرقي باكستان، إنهم صمموا تمثالين لأرطغرل، إذ نصبوا الأول في الشارع الواقع أمام المجمع.

وأضاف أن التمثال الثاني بحالة جاهزة أيضا ولكنه ما زال ينتظر في حديقة المجمع، لغاية تحديد المكان الذي سيُنصب فيه.

وأشار إلى أن إدارة المجمع صممت التمثالين بناء على طلب الأهالي، وأنهم سيطلقون على الشارع الواقع فيه، اسم أرطغرل غازي.

وأوضح أن مسلسل قيامة أرطغرل حظي بمشاهدات واسعة في باكستان، معربا عن أمله في أن يكون مصدر إلهام لأبناء الشعب.

وبتعليمات من رئيس وزراء باكستان عمران خان، بدأ التلفزيون الرسمي (PTV) في شهر رمضان الفائت بعرض مسلسل أرطغرل مترجما إلى اللغة الأوردية.

كما حظيت الحلقة الأولى من المسلسل على صفحة القناة عبر يوتيوب على نحو 60 مليون مشاهدة، في حين وصل عدد مشتركي القناة إلى 6 ملايين.

مسلسل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية "TRT1"، اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض الحلقة 150.

وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة لدى 71 دولة تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُعرض المسلسل حالياً لدى بلدان مختلفة مدبلجاً إلى 25 لغة مختلفة، أبرزها العربية، والإنجليزية والأوردية.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ13 الميلادي.

ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن كوندوز ألب زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).

وتستمر سلسلة المسلسل التاريخي في الموسم الحالي مع مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية وهو أحد أبناء أرطغرل.