صحيفة أمريكية تكشف تعاون روسيا مع طالبان ضد الجيش الأمريكي

كشف مسؤولون بالمخابرات الأمريكية أن الروس قدموا مكافآت لمسلحين مرتبطين بحركة "طالبان" لقتل جنود من القوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى الموجودة في أفغانستان.

جاء ذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، نقلًا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، وصفتهم بـ"المطلعين على الأمر".

وقال المسؤولون إن "الولايات المتحدة تأكدت قبل أشهر من أن وحدة مخابرات عسكرية روسية ارتبطت بمحاولات اغتيال وعمليات سرية أخرى فى أوروبا تهدف لزعزعة استقرار الغرب، قد عرضت سرا مكافآت لهجمات ناجحة العام الماضي (بأفغانستان).

وأوضحوا أن "المتشددين الإسلاميين أو العناصر الإجرامية المسلحة المرتبطة بهم ارتباطا وثيقا يعتقد أنهم جمعوا بعض أموال المكافآت".

الصحيفة ذكرت كذلك إنه تم قتل 20 أمريكيًا في أفغانستان عام 2019، لكن لم يتضح ما هي عمليات القتل التي يُشتبه فيها.

وذكر المسؤولون أن نتائج الاستخبارات الأمريكية تم تقديمها للرئيس دونالد ترامب، وناقش مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض المشكلة في اجتماع مشترك بين الوكالات في أواخر مارس/آذار الماضي.

وفي السياق نفسه قام المسؤولون بوضع قائمة بالخيارات المحتملة للتعامل مع الأمر بدءًا بتقديم شكوى دبلوماسية إلى موسكو ومطالب بالتوقف، إلى جنب مع سلسلة متصاعدة من العقوبات وغيرها من الاستجابات المحتملة.

غير أن البيت الأبيض لم يأذن بعد بأي خطوة وقفا للمطلعين على الأمر.

وذكر المسؤولون أنهم عرفوا بهذه المعلومات خلال عملية استجواب لعناصر من طالبان تم إلقاء القبض عليهم.