وزير الخارجية الباكستاني يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمود شاه قريشي، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا.

وقال في تغريدة على تويتر: "ظهر هذا اليوم شعرت بحمّى خفيفة، وحجرت نفسي على الفور في المنزل، وأظهر الإختبار إصابتي بكوفيد-19".

وتابع: "بفضل الله أشعر بالقوة والنشاط"، لافتا أنه سيتابع مهامه من المنزل، وطلب من الشعب الدعاء له في صلواتهم.

وسبق أن تعرض مسؤولون باكستانيون آخرون للإصابة بكورونا، بينهم رئيسا الوزراء السابقان، شاهد خاقان عباسي، وسيد يوسف رضا جيلاتي، وزعيم المعارضة، شهباز شريف، وأعضاء آخرين في الحكومة، ونواب في البرلمان، وسياسيون آخرون، امتثل أغلبهم للشفاء.

وحتى اليوم، بلغت الإصابات بكورونا في باكستان، 221 ألفا و896، بينهم أكثر من 4 آلاف أصيبوا في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وبحسب وزارة الصحة الباكستانية، تماثل للشفاء أكثر من 50% من المرضى، فيما توفي نحو 4 آلاف و 551 شخصا بسبب كورونا.