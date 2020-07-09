الأقمار الصناعية ترصد منشأة نووية سرية بكوريا الشمالية

نشرت شركة "Planet Labs" الأمريكية، صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية، تُظهر منشأة سرية لإنتاج رؤوس لصواريخ نووية قرب عاصمة كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، الخميس، عن "جيفري لويس" الباحث في معهد "ميدلبيري" للدراسات الدولية، قوله، إن المنشأة تشهد حركة دخول وخروج غير طبيعية لشاحنات وآليات.

وأضاف لويس أن المنشأة السرية، محاطة بتدابير أمنية مشددة ولديها مخابئ سرية تحت الأرض.

وأشار لويس إلى أن المعهد ظل يراقب تلك المنطقة منذ فترة طويلة، واستنتج أنها ضمن البرنامج النووي الكوري الشمالي.

من جانب آخر امتنعت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية عن الإدلاء بأي تصريح حول المنشأة.

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب حزمة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.