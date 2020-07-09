الجمعية البرلمانية الآسيوية تجتمع برئاسة تركيا لمناقشة "كورونا"

عقدت الجمعية البرلمانية الآسيوية الخميس اجتماعًا عبر تقنية مؤتمرات الفيديو لمناقشة وباء فيروس كورونا، بتنظيم من رئاسة العلاقات الخارجية والبروتوكول في البرلمان التركي.

وبرسالة مصورة، شارك رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وهو رئيس الدورة الحالية للجمعية، في الاجتماع الذي يعقد لأول مرة عبر تقنية مؤتمرات الفيديو في ظل الوباء.

وشدّد رئيس البرلمان التركي على ضرورة التعاون الدولي من أجل تضميد الجراح الناجمة عن كورونا وإيجاد حل مشترك نظرًا للأضرار التي طالت مختلف القارات والأعراق والأديان.

وأشار إلى أن الوباء أعاد التذكير بالمصير والمستقبل المشترك للعالم، وأن تركيا هي من البلدان التي تجاوزت هذه المرحلة بأقل الخسائر بفضل قوة نظامها الصحي.

وجرى خلال الاجتماع تقديم معلومات من قبل ممثلي الدول الأعضاء حول الوباء والإجراءات التي اتخذت لمكافحة الوباء.