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اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا وسقوط قتلى بين الجانبين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.07.2020 18:15
آخر تحديث في 12.07.2020 19:45
اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا وسقوط قتلى بين الجانبين

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، اندلاع اشتباكات حدودية مع أرمينيا.

وأشارت الدفاع الأذربيجانية، في بيانها، أن الجيش الأرمني قصف بالمدفعية مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة توفوز الحدودية.

وذكرت أن الاشتباكات التي استمرت سجلت سقوط شهيدين و5 جرحى في صفوف الجيش الأذربيجاني، بالإضافة إلى قتلى في صفوف الجيش الأرميني دون تحديد عددهم.

وأكد البيان "سيطرة الجيش الأذربيجاني على الأوضاع".

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

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