وزارة الدفاع الأذربيجانية تنشر مشاهد من الرد على أهداف عسكرية أرمينية

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، مشاهد من عملية قصف مواقع للجيش الأرميني، ردا على استهداف الأخير القوات الأذربيجانية في منطقة توفوز الحدودية الأحد.

وأشار بيان صادر عن الدفاع الأذربيجانية، إلى استهداف الجيش بعد ظهر اليوم، لمواقع ومحطة رادار ومستودع للمركبات تابعة للجيش الأرميني، إضافة إلى استهداف دبابات ومدرعات.

وذكر أن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 20 فردا من الجيش الأرميني.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية، وأسفر عن استشهاد 3 جنود وإصابة 4 آخرين.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".