أذربيجان: استشهاد 7 من جنودنا ومقتل 100 من الجانب الأرمني في اشتباكات حدودية

استشهد سبعة جنود من جيش أذربيجان بينهم ضابط برتبة لواء، خلال اشتباكات اندلعت مع الجانب الأرميني في المنطقة الحدودية.

وأكد نائب وزير الدفاع الأذربيجاني كريم ولييف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، تدمير عدد كبير من العربات والمواقع العسكرية للجيش الأرميني خلال الاشتباكات المتواصلة منذ يومين.

وأشار إلى أن نحو 100 جندي من الجيش الأرميني قتلوا خلال الاشتباكات.

وأضاف: "استشهد اللواء بولاد هاشيموف، والعقيد إلغار مرضاييف، خلال اشتباكات صباح اليوم، إضافة إلى اثنين برتبة رائد وضابطي صف وجندي".

ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع مصورة جديدة جوًا، تظهر استهداف مواقع أرمينية.

والأحد، أعلنت وزارة دفاع أذربيجان، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".