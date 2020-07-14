الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوتر بين أذربيجان وأرمينيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات "فورية" لتهدئة الوضع بين أذربيجان وأرمينيا، بعد اندلاع اشتباكات حدودية بين البلدين.

وأعرب أنطونيو غوتيريش، في بيان أصدره فجر الثلاثاء، المتحدث باسمه استيفان دوجاريك، عن "القلق البالغ إزاء تبادل إطلاق النار بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، على طول الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان، ما أدى إلى وقوع قتلى".

وأضاف: "أدعو جميع المعنيين إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع والامتناع عن الخطاب الاستفزازي".

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 4 جنود أذربيجانيين، بينهم ضابط، وإصابة 4 آخرين بجروح.

وحث غوتيريش، في بيانه، على "الوقف الفوري للقتال.. ومعالجة هذا الوضع الخطير، والبحث عن تسوية سلمية متفاوض عليها لنزاع إقليم قره باغ الذي طال أمده".

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".