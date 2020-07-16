أذربيجان تسقط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأرميني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إسقاط طائرة من دون طيار تابعة للجيش الأرميني، في المنطقة الحدودية.

وأفادت الوزارة في بيان، الخميس، أنها أسقطت طائرة من دون طيار من طراز "إكس-55".

وأوضحت أن الطائرة كانت تقوم بجولة استطلاعية فوق مواقع أذربيجانية بمنطقة توفوز على الخط الحدودي.

كما نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية صور الطائرة التي أسقطتها.

والأحد، أعلنت الوزارة، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالأسلحة الثقيلة، استهدف مناطق سكنية في نفس المنطقة.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".