الجيش الأرميني يقصف مواقع مدنية أذربيجانية حدودية

هاجم الجيش الأرميني مجدداً، الخميس، مواقع أذربيجانية حدودية، وقام بإطلاق النار على مناطق سكنية في المنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن القوات الأرمينية اعتدت صباح اليوم على مواقع في مدينة توفوز الحدودية.

وأفادت بأن الجيش الأرميني فتح نيران الأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون على قرى "توفوز آغدام" و"دوندار قوشجو" و"واحدلي"، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين.

ونوهت إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في المنطقة، لافتة إلى أن الوضع تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

والأحد، أعلنت وزارة دفاع أذربيجان تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 4 جنود أذربيجانيين، بينهم ضابط، وأصيب 4 آخرون بجروح، وإلى سقوط 7 شهداء في الأيام التالية، بينهم ضابط برتبة لواء.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".